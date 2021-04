Avanti Gaio, fuori Caruso. Domani Sinner e Musetti

Prima giornata di “riscaldamento” al torneo di Barcellona (anche in Catalogna le temperature sono ancora ben sotto la media del periodo), in attesa di vedere in campo le teste di serie che ne fanno un Atp 500 di lusso.

Due gli italiani impegnati nel giorno di apertura: Salvatore Caruso non è mai entrato in partita contro l’inglese Cameron Norrie, che in meno di un’ora si è imposto 6-1 6-2. Da “lucky loser” a “lucky winner”, invece, Federico Gaio, che – dopo la fortuna del ripescaggio fra gli sconfitti delle qualificazioni – ha concretizzato a suo vantaggio l’occasione che gli ha offerto un Benoit Paire nella sua ormai usuale versione svogliata. Vittoria 7-5 6-3 per il 29enne faentino che al secondo turno troverà il russo Andrey Rublev, fresco finalista a Monte-Carlo.

Quando si parla di terra rossa qualunque giocatore spagnolo diventa un pericolo; tre su tre quelli vittoriosi oggi: Andujar sul francese Simon (6-1 3-6 6-3), Munar sul brasiliano Monteiro (6-3 7-5) e il qualificato Miralles sul russo Kuznetsov (6-7 7-5 6-1).

Non ha opposto troppa resistenza, Jo-Wilfred Tsonga, al rientro dopo il ritiro al primo turno di Dubai, un mese fa, per problemi muscolari al braccio destro. 7-5 6-1 il punteggio con cui l’ha sconfitto il bielorusso Gerasimov, che martedì sera affronterà Jannik Sinner, da oggi salito al n.19 del ranking mondiale.

Nella seconda giornata in campo anche Lorenzo Musetti, nello scontro generazionale contro Feliciano Lopez, che ha dalla sua il ranking e l’esperienza. Musetti ha compiuto 19 anni il mese scorso, lo spagnolo ne farà 40 in settembre. Dovremo invece aspettare mercoledì per vedere in campo Fognini, Tsitsipas e Nadal, in un torneo che lo spagnolo ha già vinto 11 volte.