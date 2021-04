A Barcellona Jannik si confronta per la prima volta con il bielorusso Egor Gerasimov (Diretta Sky Sport Uno). Esordio convincente per Lorenzo Musetti, che ha battuto 6-4 6-3 il 39enne mancino spagnolo Feliciano Lopez, n.61 ATP, mai affrontato prima in carriera. Al secondo turno Musetti dovrà vedersela con un altro Next Gen, il canadese Felix Auger-Aliassime, 20enne di Montreal, n.20 ATP e decima testa di serie

Esordio più che convincente per Lorenzo Musetti nel "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Sulla "Pista Rafa Nadal", il 19enne di Carrara, n.87 del ranking e in gara grazie a una wild card, ha battuto 6-4 6-3, in appena 69 minuti di partita, il 39enne mancino spagnolo Feliciano Lopez, n.61 ATP, mai affrontato prima in carriera.

Un vero e proprio confronto generazionale considerando i vent'anni di differenza. Al secondo turno Musetti dovrà vedersela con un altro Next Gen, il canadese Felix Auger-Aliassime, 20enne di Montreal, n.20 ATP e decima testa di serie.