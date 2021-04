Lorenzo Musetti eliminato al 2° turno del torneo ATP 500 di Barcellona: il canadese Felix Auger-Aliassime, n° 20 del ranking, si impone in rimonta in tre set. Gaio esce di scena contro il russo Rublev. Nel pomeriggio debutto per Fabio Fognini contro lo spagnolo Zapata Miralles. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno Condividi:

Terza giornata del “Barcelona Open Banc Sabadell”, ATP 500 in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, che Sky trasmette in diretta. Lorenzo Musetti viene battuto in rimonta da Felix Auger-Aliassime. Eliminato anche Federico Gaio, sconfitto da Rublev, più tardi in campo Fabio Fognini contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.147 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Già agli ottavi Jannik Sinner, che giovedì sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.11 del ranking e quinta testa di serie, sconfitto in tre set nelle due precedenti occasioni.

Musetti ko in tre set contro Auger-Aliassime Lorenzo Musetti esce di scena al 2° turno. Il 19enne di Carrara, n.87 del ranking e in gara grazie a una wild card, è stato battuto in rimonta 4-6, 6-3, 6-0 dal canadese Felix Auger-Aliassime, n.20 ATP e decima testa di serie, nuovo allievo di Tony Nadal. Musetti gioca come al solito a braccio sciolto, mettendo in difficoltà il canadese, costretto a cedere il servizio nel quinto gioco: è quello il break decisivo per il 6-4 finale. In apertura di secondo set, l'azzurro si fa sorprendere, ma Auger gli regala immediatamente il controbreak. Lorenzo è meno incisivo con i suoi colpi: un secondo break subito nell'ottavo gioco e 11 colpi consecutivi, riportano il rivale in parità (6-3). Complice anche un problema alla schiena, Musetti cala e subisce un duro 6-0 che spedisce Auger-Aliassime agli ottavi, dove affronterà il connazionale Denis Shapovalov, settima testa di serie del seeding.

Gaio cede 6-4, 6-3 a Rublev Sconfitta a testa alta per Federico Gaio: il 29enne faentino, n.138 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser, dopo il successo al primo turno sul francese Benoit Paire, n.34 del ranking (terza vittoria in carriera in un main draw ATP dopo le due a Quito 2017, ed il primo successo su un top 50 per il romagnolo), è stato battuto 6-4, 6-3 da Andrey Rublev, n.7 del ranking e 3 del seeding, reduce dalla finale nel “1000” di Montecarlo persa contro Tsitsipas. Grande equilibrio nel primo set, con il finalista di Montecarlo che riesce proprio in extremis a piazzare il break che gli garantisce il primo set (6-4). Nel secondo set l'azzurro sorprende Rublev, che però si riprende subito il break e con un parziale di 5 giochi a uno chiude i conti in un'ora e 24': il russo, che incontrerà Ramos-Vinolas, è nel quarto di Jannik Sinner.

I risultati di oggi degli italiani al 2° turno (9) Fabio Fognini (ITA) c. (q) Bernabe Zapata Miralles (ESP) (wc, 3) Andrey Rublev (RUS) c. (LL) Federico Gaio (ITA) 6-4, 6-3 (10) Felix Auger-Aliassime (CAN) c. (wc) Lorenzo Musetti (ITA) 4-6, 6-3, 6-0