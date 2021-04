Cosa è successo tra Fognini e Zapata Miralles

Primo set dominato dallo spagnolo, con Fabio che prende un duro 6-0 con tre break subiti. Nel secondo set l'azzurro va subito sotto 0-3, ma rimonta fino al 4-4, vincendo il primo game dopo 57'. A questo punto il match si ferma e dopo un lungo conciliabolo, Fognini viene squalificato per comportamento antisportivo. 'Verbal abuse', ovvero frasi ingiuriose, dirette con ogni probabilità nei confronti di un giudice di linea. Fabio era già stato avvisato con un 'warning' per aver lanciato in aria la pallina e gli era stato contestato un 'fallo di piede' proprio nel game precedente al misfatto. L'ultimo punto di Zapata Miralles, costato il controbreak al 33enne ligure, era stato infine un colpo finito sulla riga. Incredulo della decisione Fognini, che uscendo dal campo ha sfogato la sua rabbia scagliando per terra la racchetta e gridando al suo angolo "Non gli ho detto niente", in spagnolo prima e in italiano poi.