Quarti Barcellona, Sinner-Rublev LIVE su Sky

ATP Barcellona su Sky Sport: la guida tv completa

Potete seguire le quattro sfide dei quarti in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW a partire dalle ore 12.30. Sabato le due semifinali, alle 13.30 e alle 16, entrambe in diretta su Sky Sport Uno, domenica la finale, in onda live alle 16 sempre su Sky Sport Uno, ma anche su Sky Sport Arena. Telecronache curate da Elena Pero e Luca Boschetto, con il commento tecnico affidato a Claudio Mezzadri e Raffaella Reggi.