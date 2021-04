Non solo Jannik Sinner: il tennis italiano esulta grazie anche a Matteo Berrettini, che ha centrato la semifinale al 'Serbia Open', torneo 250 in corso sul rosso di Belgrado. Il 25enne romano, n.10 del ranking e 2 del seeding ha sconfitto con un doppio 6-4 il serbo Filip Krajinovic, n.33 del ranking e 5 del seeding. Partita mai in discussione per Matteo, con un break per set e senza aver mai perso il servizio (6 palle break salvate), recuperando da 0-40 nell'ultimo game. Berrettini dimostra quindi di essere in ripresa dal punto di vista fisico, dopo lo stop al debutto a Montecarlo, arrivato al termine di un'assenza dai campi di un paio di mesi a causa dell'infortunio agli addominali rimediato a Melbourne. In semifinale il romano sfiderà il vincente fra il giapponese Taro Daniel e l'argentino Federico Delbonis. Nell'altro spicchio di tabellone c'è il numero 1 del mondo e padrone di casa, Novak Djokovic.