Domenica pomeriggio Rafa Nadal tenterà l'assalto al suo 12° trionfo all'ATP 500 di Barcellona: in semifinale il maiorchino si è sbarazzato senza troppi problemi in due set (6-3 6-2) del connazionale Pablo Carreno Busta, n.13 del ranking e 6 del seeding. Nell'atto conclusivo il nuovo numero 2 del mondo (scalzato Medvedev) e leader del tabellone troverà Stefanos Tsitsipas, che nell'altra semifinale ha sconfitto 6-3 6-3 il nostro Jannik Sinner. Sarà il nono match tra il greco e Nadal, in vantaggio 6-2 nei precedenti, l'ultimo proprio nella finale del torneo catalano, quando il 35enne di Manacor si era imposto 6-2 6-1. Contro il connazionale Carreno - che ai quarti aveva eliminato l'argentino Diego Schwartzman - Rafa ha conquistato il suo 451° successo sulla terra rossa, di cui è il re incostrato con i suoi 13 titoli a Parigi, 11 a Montecarlo (e altrettanti a Barcellona, appunto), 9 a Roma e 5 Madrid, 60 in totale. Per ora.