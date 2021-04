ATP Monaco di Baviera su Sky: guida tv

Ancora tempo di grande tennis su Sky Sport: da lunedì al via il torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, ultimo appuntamento prima delle due settimane consecutive tra Madrid e Roma. In campo la prima testa di serie Sascha Zverev, ma anche i vari Djere, Lajovic e Ruud

Nuovo appuntamento con il tennis su Sky Sport, con il torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, in programma sulla terra rossa della città tedesca da domani, lunedì 26 aprile, a domenica 2 maggio. Su Sky Sport sarà possibile seguire in diretta tutte le giornate di gara del BMW Open, che avrà nel tedesco Alexander Zverev, numero uno del tabellone, l’uomo da battere. La finale, in programma domenica 2 maggio, andrà in onda in diretta su Sky Sport Arena alle ore 15.30. La squadra tennis di Sky che seguirà l’evento tedesco sarà guidata da Elena Pero e Luca Boschetto, mentre il commento tecnico sarà affidato a Laura Golarsa. Oltre a Zverev, da segnalare al via anche il norvegese Casper Ruud, i serbi Dusan Lajovic e Filip Krajinovic, il russo Aslan Karatsev e l’argentino Guido Pella. Nel tabellone principale nessun italiano dopo il ritiro dell'ultimo minuto di Stefano Travaglia.