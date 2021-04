Berrettini-Karatsev, la finale LIVE

3° game: Berrettini tiene il servizio, avanti 2-1

Ancora un vincente con il dritto per Matteo, che oggi sembra davvero centrato sul fondamentale. Sul 30-0 arriva il primo punto in ricezione per Karatsev, aiutato da un nastro. Il primo dropshot del match di Berrettini finisce fuori per il 40-30, poi l'italiano chiude grazie a una buona prima e resta avanti