Matteo Berrettini sa solo vincere: dopo il ko a Montecarlo, arrivato dopo lo stop di 2 mesi a seguito dell'infortunio agli addominali rimediato in Australia, il romano conquista il quinto successo consecutivo, che gli vale il pass per gli ottavi del Masters di Madrid per la prima volta in carriera. A fare le spese dello straordinario momento di forma è Fabio Fognini, battuto 6-3, 6-4 in 81', al termine di un match in cui il campione di Montecarlo 2019 ha lottato per restare a galla (5 palle break salvate su 7), non riuscendo però mai a impensierire il n°10 del mondo.

Zero palle break concesse, cinque ace e il 79% di prime in campo, con appena 11 punti persi nei propri turni di battuta. Questi i numeri di un Berrettini parso ancora più in 'palla' che a Belgrado, quarto torneo vinto in carriera. Ora agli ottavi il tabellone sorride, con la sfida a uno tra l'argentino Delbonis (77 del ranking) e lo spagnolo Ramos-Vinolas (37, vincitore all'ultimo torneo di Estoril). All'orizzonte un possibile big-match ai quarti con Daniil Medvedev, numero 2 del seeding ma sicuramente abbordabile sul rosso. Specie per un Berrettini in questa versione, simile a quella magica già vista nel 2019.