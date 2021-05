Matteo Berrettini in campo contro Federico Delbonis nel match che chiude il programma sull'Arantxa Sanchez: in palio il pass per i quarti e la sfida con il cileno Garin. La sfida in diretta su Sky Sport Arena

Matteo Berrettini è in campo per gli ottavi del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Nel match che chiude il programma sull'"Arantxa Sanchez Stadium" il 25enne romano, n.10 ATP ed ottavo favorito del seeding, si gioca un posto nei quarti con l’argentino Federico Delbonis, n.77 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, che si è sbarazzato in due set dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.37 ATP, reduce dal titolo vinto domenica all’Estoril. Tra Matteo ed il 30enne di Azul non ci sono precedenti: match in diretta su Sky Sport Arena. Il vincente sfiderà ai quarti di finale il cileno Cristian Garin, 16^ testa di serie del seeding e vincitore del n° 3 del mondo, il russo Daniil Medvedev, agli ottavi.