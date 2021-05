Rafa Nadal si qualifica per i quarti di finale del Masters di Madrid . La prima testa di serie del seeding e cinque volte vincitore nella capitale spagnola, ha battuto 6-3, 6-3 l'australiano Alexei Popyrin , 76 del mondo e giustiziere mercoledì di Jannik Sinner. Esce di scena a sorpresa Daniil Medvedev: il russo lotta due ore e mezza, ma viene sconfitto in tre set dalla sfida con il cileno Cristian Garin (16 del seeding), che s'impone per 6-4, 6-7, 6-1 . Il sudamericano si conferma specialista del rosso, come confermano i 5 titoli ATP vinti finora su questa superficie (Monaco e Houston nel 2019, Cordoba e Rio de Janeiro nel 2020, Santiago quest'anno). Avanti Dominic Thiem , che dopo la lunga pausa post Melbourne, entra tra i migliori 8 grazie al 7-6, 6-4 rifilato all'australiano Alex De Minaur .

I risultati degli ottavi

[3] D. Thiem vs A. de Minaur 7-6, 6-4

[1] R. Nadal vs [Q] A. Popyrin 6-3, 6-3

D. Evans vs [5] A. Zverev

A. Bublik vs A. Karatsev 6-4, 6-3

[16] C. Garin vs [2] D. Medvedev 6-4, 6-7, 6-1

J. Isner vs [6] A. Rublev

C. Ruud vs [4] S. Tsitsipas

[8] M. Berrettini vs [Q] F. Delbonis