Berrettini-Zverev alle 18.30 su Sky Sport Arena

Cresce l'attesa per la sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. L'azzurro, che a Madrid ha centrato la sua prima finale in un Masters 1000 (terzo azzurro a raggiungere l'atto decisivo in questi tornei dopo Fognini e Sinner), arriva a questo grande appuntamento con fiducia, gioco in costante miglioramento e risultati convincenti, come dimostra la semifinale vinta ieri contro il norvegese Ruud. Di fronte un grande avversario, Alexander Zverev, numero 6 Atp, capace in questo torneo di eliminare Nadal e Thiem, i più forti giocatori sul "rosso" del circuito. La partita andrà in onda alle 18.30 in diretta su Sky Sport Arena: telecronaca affidata ad Elena Pero e Paolo Bertolucci. Dalle 18.15 lo studio pre con Eleonora Cottarelli, Stefano Meloccaro e il Capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri che, dal Foro Italico (oggi scattano gli Internazionali d'Italia, sempre su Sky), racconteranno l'avvicinamento e, successivamente, il post partita. Speciali, approfondimenti, interviste, per non perdere nulla. Aggiornamenti in tempo reale anche su skysport.it.