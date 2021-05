Matteo Berrettini a caccia della prima finale in carriera in un Masters 1000: sul Centrale di Madrid, il romano affronta il norvegese Casper Ruud, numero 22 del ranking: chi vince sfida in finale Zverev che ha battuto in 2 set Thiem. Il match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, sul nostro liveblog aggiornamenti e cronaca