Berrettini: "Settimana incredibile, grande lotta"

Dopo aver vinto di forza il primo set Berrettini cede a Zverev nella finale di Madrid: "Una bella lotta, è difficile trovare le parole. Con questa sconfitta si chiude una settimana incredibile per me. Questo torneo è fantastico, sentire il pubblico che mi incitava era una grande emozione". L'azzurro, che da lunedì sarà n.9 del mondo, ora ha appuntamento con Roma: tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

La maggior esperienza di Alexander Zverev fa la differenza nella finale del Masters 1000 di Madrid, dove Matteo Berrettini si arrende al terzo set: "Innanzitutto faccio i complimenti a Sascha, a lui e al suo team. Abbiamo fatto una bella lotta, è difficile trovare le parole dopo una partita così. Si chiude per me una settimana fantastica. Sono arrivato in finale dopo aver debuttato qui nel 2018, sapevo di poter fare bene quest'anno, ero fiducioso. Questo è uno sport folle che ti fa vivere momenti straordinari e grandi delusioni, come quella che sto provando adesso dopo la sconfitta". "Questo campo è meraviglioso, sentire il pubblico che tifava per me era una grande emozione. Ringrazio la mia famiglia e il mio team per il supporto, per quello che fanno per me tutti i giorni. Tornerò l'anno prossimo e magari il risultato sarà diverso...", aggiunge Berrettini, che lascia la Spagna guadagnando una posizione in classifica: da lunedì è il n.9 del mondo.