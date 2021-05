Internazionali di Roma: sorteggiato il tabellone

Master 1000 di Roma, ci siamo. È stato sorteggiato il tabellone maschile del torneo da seguire con oltre cento ore di programmazione live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Sorteggiato anche il tabellone femminile. Tanti italiani presenti, in attesa della conclusione delle qualificazioni. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego e le wild card Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager - e tre nel torneo femminile, grazie alle wild card assegnate a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Subito in salita il percorso di Sinner che al primo turno affronterà il francese Humbert e se dovesse passare avrebbe subito lo scoglio Rafa Nadal. Altro transalpino per Travaglia che giocherà con Paire e per Sonego che sfiderà Monfils. Sorteggio sfortunato anche per Fognini che incontrerà nel primo match del Foro Italico il giapponese Nishikori. Berrettini, che questa sera (sabato 8 maggio, ndr) sarà impegnato su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena alle 21 contro Ruud nella semifinale del master 1000 di Madrid, farà il suo esordio contro Basilashvili. A Musetti, invece, toccherà vedersela con Hurkacz mentre Mager giocherà con De Minaur e Caruso con Goffin. Per quanto riguarda i big Djokovic occupa la posizione numero uno del seeding e beneficerà di un bye al primo turno, così come Dominic Thiem, Stefanos Tstitsipas e Andrey Rublev (parte alta del tabellone). Stesso discorso nella parte bassa per Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman e Alex Zverev. Nel femminile, invece, ci saranno Trevisan, Cocciaretto e la Giorgi che al primo turno se la vedranno rispettivamente contro Shvedova, Garcia e Sorribes Tormo.