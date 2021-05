Benoit Paire non si smentisce: nel secondo set del match con Travaglia, contesta un punto, commette tre doppi falli consecutivi e alla fine del game prende lo smartphone per fare la foto al segno sul campo. Per questo sarà multato dall'ATP. Il francese in seguito polemizza con il giudice di sedia e con qualcuno sugli spalti, perdendo 6-4, 6-3 e uscendo all'esordio degli Internazionali d'Italia

