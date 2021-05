Fuori il primo degli otto italiani in tabellone, eliminato dal belga Goffin. Cecchinato non riesce a entrare nel tabellone principale. Oggi quattro italiani in campo e in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 10

C’erano due certezze alla vigilia di questi Internazionali di Roma. Primo: che mai come quest’anno l’Italia può contare sulla qualità e sulla quantità dei suoi giocatori. Secondo: che il sorteggio del tabellone non è stato fortunato, anzi decisamente il contrario. E l’anteprima domenicale lo ha confermato. Dapprima con la sconfitta di Cecchinato, primo degli esclusi – per motivi di classifica non del tutto digeriti – dalle wild card concesse dalla Federazione che organizza il torneo. Nel secondo turno delle qualificazioni si è arreso in tre set all’inglese Cameron Norrie (6-4 2-6 6-4). Sono così rimasti otto gli azzurri nel tabellone principale, ridotti già a sette nel tardo pomeriggio. Perché a Salvatore Caruso, nella rosa del sorteggio malevolo del primo turno, era toccato il belga Goffin. In uno strano primo set, con sette break nei primi otto game, Goffin è scappato in vantaggio riuscendo a tenere per due volte il servizio, per poi chiudere con molta più facilità il secondo set (6-4 6-1 il punteggio finale). Negli altri match di primo turno giocati in questa domenica, sofferta la vittoria di Felix Auger-Aliassime, canadese classe 2000, sul serbo Krajinovic (6-3 6-7 6-4), mentre l’altro serbo Laslo Djere ha messo in difficoltà solo nel primo set lo spagnolo Carreno Busta poi in discesa nel secondo e terzo set (4-6 6-3 6-1)