Sinner schianta Humbert: al 2° turno c'è Nadal

Esordio positivo per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, Masters 1000 ATP e WTA 1000 in corso sui campi del Foro Italico di Roma. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.18 del ranking mondiale e alla terza presenza nella Capitale (nell’edizione scorsa raggiunse gli ottavi), ha debuttato sul Centrale regolando 6-2, 6-4, in un'ora e mezza di gioco, il mancino Ugo Humbert, n.31 ATP, così da prendersi la rivincita per la sconfitta patita dal 22enne di Metz nel 2019 alle Next Gen ATP Finals di Milano. Sinner si è così "regalato" una super sfida al secondo turno con Rafael Nadal, n.2 del mondo e del seeding, nove volte trionfatore al Foro Italico. Nell'unico precedente, nei quarti dell'ultimo Roland Garros, lo spagnolo si è imposto in tre set, con l'azzurro che ha comunque dato filo da torcere al fenomeno di Manacor. A gennaio, prima degli Australian Open, Nadal e Sinner hanno anche trascorso due settimane ad allenarsi insieme: questo concede ancora di più allo spettacolo. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno.