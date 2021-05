2° game: contro-break Nadal: 1-1

Subito reazione di Rafa, che vola 0-30 con due grandi colpi. Lo spagnolo stecca un rovescio e Jannik vince il primo punto al servizio, prima di piazzare un lungolinea strepitoso con il rovescio. L'azzurro va fuori giri dopo un super scambio e concede la palla del controbreak a Rafa, che non si fa scappare l'occasione per riportarsi in parità