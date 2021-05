Sinner-Nadal su Sky, è il grande giorno: guida tv

Jannik Sinner sfida Rafa Nadal per un posto agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma: match in programma sul Centrale non prima delle 18. Il 19enne altoatesino, già 20 vittorie in questa stagione, prova il colpaccio contro lo spagnolo, 9 volte trionfatore al Foro. Il match in diretta su Sky Sport Uno e sul nostro sito con aggiornamenti e cronaca, tutto il torneo di Roma è su Sky Sport

Per molti è il match dell'anno: Jannik Sinner sfida Rafa Nadal al 2° turno degli Internazionali d'Italia. Sul Centrale del Foro Italico, non prima delle 18, si affrontano il miglior terraiolo di tutti i tempi, nove volte vincitore a Roma e il teenager più forte visto su un campo da tennis, proprio da quando Rafa dominava a metà del primo decennio del Duemila. Sinner, n.18 del ranking mondiale (terza presenza per lui a Roma: nell’edizione scorsa raggiunse gli ottavi), ha debuttato sul Centrale regolando 62 64, in un'ora e mezza di gioco, il mancino Ugo Humbert, n.31 ATP, così da prendersi la rivincita per la sconfitta patita dal 22enne di Metz nel 2019 alle Next Gen ATP Finals di Milano. Nadal, seconda testa di serie e numero 3 del ranking, debutta al Foro dopo il bye avuto al 1° turno. Match in diretta su Sky Sport Uno. Nell'unico precedente, vittoria di Rafa ai quarti del Roland Garros.