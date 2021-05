Thiem agli ottavi con Sonego. Fuori Medvedev

I risultati del 2° turno agli Internazionali d'Italia

(4) Dominic Thiem VS Marton Fucsovics 3-6, 7-6, 6-0

(9) Matteo Berrettini VS John Millman

Jannik Sinner VS (2) Rafael Nadal

(10) Roberto Bautista Agut VS Cristian Garin 7-6, 6-3

Lorenzo Sonego (WC) VS Gianluca Mager 6-4, 6-4

Aslan Karatsev VS (3) Daniil Medvedev 6-2, 6-4

(6) Alexander Zverev VS (Q) Hugo Dellien 6-2, 6-2

(5) Stefanos Tsitsipas VS Marin Cilic 7-5, 6-2

(13) Denis Shapovalov VS (WC) Stefano Travaglia

(Q) Alejandro Davidovich Fokina VS (Q) Cameron Norrie 6-2, 6-3

(7) Andrey Rublev VS Jan-Lennard Struff 6-7, 6-1, 6-4