Novak Djokovic va di corsa. Il numero 1 del mondo si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, di cui è campione in carica, grazie al 6-2, 6-1 contro lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, proveniente dalle qualificazioni. Dopo un avvio 'scarico' e un break subito in apertuta, Nole è tornato in versione muro di gomma e con un parziale di 9 giochi consecutivi ha archiviato la pratica in poco più di un'ora. Il tutto davanti al pubblico, presente per la prima volta sulle tribune del Centrale. Per il cinque volte campione si tratta del 15° quarto di finale al Foro in altrettante partecipazioni: attende il vincente di Tsitsipas-Berrettini.