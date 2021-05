Nel corso del primo set contro Zverev, rovinosa caduta per Nadal: il maiorchino corre in avanti per tentare di recuperare una smorzata del rivale ma si pianta con il piede sulla riga. Dopo una torsione, Rafa finisce a terra dolorante. Fortunatamente solo tanto spavento per lui, che vincerà il match, conquistando la semifinale a Roma

NADAL-ZVEREV, GLI HIGHLIGHTS