Lorenzo Sonego in campo sul Centrale a caccia della finale agli Internazionali d'Italia: dall'altra parte della rete il campione in carica e n°1 del mondo, Novak Djokovic. Chi vince affronta domenica Rafa Nadal. Il match in diretta su Sky Sport Uno, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

NADAL IN FINALE, OPELKA KO