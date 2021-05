Quanto c'era mancato il pubblico! Dopo mesi di eventi sportivi a porte chiuse agli Internazionali di Roma - seppur parzialmente - sono tornati i tifosi sugli spalti. Un'emozione in più per Lorenzo Sonego, la cui vittoria ai quarti contro Rublev è stata accolta da un boato. È partito anche il coro 'po po po po po po po', diventato celebre con il trionfo azzurro ai Mondiali di calcio 2006, e Sonego si è messo a saltare a ritmo in mezzo al campo. Alle 18.30 su Sky Sport Uno la semifinale contro Djokovic