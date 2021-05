Nadal-Djokovic LIVE su Sky Sport Uno dalle 17

Sul Centrale va in scena la finale più attesa degli Internazionali d'Italia, il grande classico Nadal-Djokovic, che si affrontano per la 57^ volta in carriera. Il maiorchino va a caccia del 10° titolo, il n° 1 del mondo cerca il sesto successo al Foro. Match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, sul nostro sito cronaca e aggiornamenti

SWIATEK REGINA AL FORO: PLISKOVA KO 6-0, 6-0