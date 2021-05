Sonego: "Settimana pazzesca, ringrazio i tifosi"

Lorenzo Sonego, grande protagonista agli Internazionali d'Italia a Roma, è tornato a parlare il giorno dopo l'eliminazione in semifinale contro Djokovic: "Che bello ricevere i complimenti da uno come lui. Tutte le sconfitte insegnano tanto"

Lorenzo Sonego ha entusiasmato con il suo tennis tutti gli appassionati italiani e non solo, raggiungendo le semifinali del Masters 1000 di Roma. Dopo le imprese contro Thiem e Rublev, il 26enne di Torino (ha festeggiato il compleanno lo scorso martedì) si è arreso in tre set al numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il giorno dopo Sonego ai microfoni di 'Sky Sport' ha espresso tutta la sua gioia per questa settimana da assoluto protagonista: "E' bellissimo, ora posso godermi le emozioni di questa settimana bellissima e inaspettata. Stanotte ho dormito perché ero davvero distrutto dalla stanchezza per le partite di sabato. Bello e emozionante ricevere i complimenti di un giocatore come Djokovic, un'emozione fantastica.

"Senza pubblico non so se avrei vinto contro Thiem e Rublev"

A Roma mi sono trovato bene ogni anno, il pubblico mi ha sempre caricato tanto. Io cerco di trasmettere delle emozioni a loro e loro riescono a condividerle con me riuscendo a darmi quella carica in più per affrontare queste partite. Senza il pubblico non so se avrei vinto queste partite. Ho fiducia dall'inizio dell'anno, perché mi sento migliorato. Mi mancava solo qualche esperienza a questo livello, tutte le sconfitte mi hanno insegnato tanto"

"Nadal-Djokovic? Fisicamente leggero vantaggio per lo spagnolo"

Djokovic ha speso tante energie per vincere le due partite di sabato, Nadal ha fisicamente un leggero vantaggio. Però sono due giocatori particolari, che hanno sempre dato vita a battaglie incredibili. Non saprei proprio dare un pronostico"