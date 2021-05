Swiatek nuova regina di Roma: Pliskova ko 6-0, 6-0

Clamoroso al Foro Italico, dove la finale femminile si risolve in appena tre quarti d'ora: Iga Swiatek rifila un 6-0, 6-0 a Karolina Pliskova, numero 9 del mondo e vincitrice a Roma nel 2019. Alle 17 la sfida tra Nadal e Djokovic in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Iga Swiatek è la nuova regina della terra rossa del Foro Italico. Nella finale femminile degli Internazionali d'Italia di Roma la polacca, numero 15 al mondo e già campionessa al Roland Garros, ha annientato la ceca numero 9 nel ranking Karolina Pliskova con il punteggio di 6-0, 6-0 in appena 46 minuti di gioco. Si tratta della prima finale nella storia degli Internazionali Open d'Italia finita con un doppio bagel. A livello WTA l'ultima finale chiusa con un doppio 6-0 risale a Bucarest 2016, con Halep vincitrice su Sevastova. Per Swiatek, al terzo successo della carriera, una vittoria che vale molto a livello di classifica mondiale: da lunedì entrerà per la prima volta in Top-10.