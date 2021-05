"ATP Finals a Torino Covid-free? L’obiettivo è assolutamente questo". Giovanni Malagò fissa la meta per uno degli eventi più importanti dell'anno che vedrà l'Italia come Paese ospitante. "È chiaro che un conto è l’attività indoor e un’altra quella outdoor - ha spiegato il presidente del Coni a Sky Sport -, però ci auguriamo che per quella data la vaccinazione di massa sia stata raggiunta e, aggiunta all’integrazione che attesta la non contagiosità, è l’elemento imprescindibile per fare una grande manifestazione". Torneo che metterà alla prova anche alcuni tennisti azzurri in rampa di lancio e protagonisti ultimamente di grandi performance, come la semifinale raggiunta a Roma da Sonego. "Gli Internazionali sono una manifestazione che ho nel cuore - ha aggiunto Malagò -. Sono stato per due anni il presidente del comitato organizzatore, l’epopea degli anni '70 me la ricordo benissimo. Oggi è brutto fare paragoni, ma certi versi siamo messi meglio: abbiamo un mix di giovani e meno giovani di grande prospettiva, sono persone che hanno testa e mentalità oltre a fisico e tecnica per farci sognare e questo è importantissimo. Come nella vita, anche lo sport è fatto di cicli e momenti".

"Olimpiadi cancellate? Non c'è alcun margine di rischio"

L'attenzione, inevitabilmente, è catalizzata anche dai Giochi Olimpici previsti in estate, ma Malagò non è apparso preoccupato dalle voci che chiedevano una cancellazione dell'evento: "Le notizie che ho sono di prima fonte - ha detto il numero uno del Coni -. I soggetti legittimati ad esprimere delle opinioni sono il Governo giapponese, il comitato organizzatore di Tokyo 2020 e il Cio, e su questo c’è sempre stata una risposta unanime. Non c’è alcun margine di rischio, poi inevitabilmente ogni evento è legato ad alcune dinamiche che cambiano di giorno in giorno. Una delle discipline a cui il nostro comitato punta di più in vista di Tokyo è senz'altra il nuoto che, ormai da molto tempo, offre aspettative e risultati importanti. Agli Europei sono arrivati risultati ancora migliori dal nuoto di fondo, mentre la vasca è cominciata da poco e aspettiamo la conclusione".