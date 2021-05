Torna Sonego: l'Emilia Romagna Open su Sky Sport

Nella settimana che precede il Roland Garros, ancora tanto tennis in Italia e su Sky con l'Emilia Romagna Open, torneo ATP 250 che vede al via come prima testa di serie Lorenzo Sonego, reduce dalla straordinaria semifinale di Roma. Attesa anche per Lorenzo Musetti, protagonista pochi giorni fa a Lione. Tutto il torneo il diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Nuovo appuntamento con il tennis su Sky, con la prima edizione del torneo ATP 250 Emilia-Romagna Open, in programma da lunedì 24 a sabato 29 maggio e che farà da prologo al Roland Garros. Dotato di un montepremi complessivo di 480mila euro, l’evento si disputa sui campi in terra rossa del Tennis Club President di Montechiarugolo, alla periferia di Parma. Su Sky Sport sarà possibile seguire in diretta tutte le giornate di gara del torneo, che avrà nell’Italiano Lorenzo Sonego, reduce dallo strepitoso Masters 1000 di Roma, la testa di serie numero uno del tabellone. Da lunedì a giovedì il torneo andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre le semifinali di venerdì e la finale di sabato verranno trasmesse su Sky Sport Uno. La squadra tennis di Sky che seguirà l’evento sarà guidata da Elena Pero e Luca Boschetto, con il commento tecnico affidato a Raffaella Reggi.

Oltre al favorito Sonego, tanti gli italiani al via, già sicuri di far parte del tabellone principale: Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, che daranno vita a un derby tutto italiano al primo turno, Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Salvatore Caruso, Stefano Travaglia e Flavio Cobolli. Tra gli attesi protagonisti figurano anche nomi del francese Benoit Paire, degli spagnoli Albert Ramos-Vinolas e Jaume Munar, del tedesco Jan-Lennard Struff e degli americani Sebastian Korda, avversario di Seppi, Frances Tiafoe, che incontrerà Cecchinato, e Tommy Paul. Da non sottovalutare tennisti esperti e navigati come i francesi Richard Gasquet e Gilles Simon.