Cecchinato in finale: Munar battuto in tre set

Marco Cecchinato in finale al torneo ATP 250 di Parma: il semifinalista del Roland Garros 2018 ha battuto 7-6, 1-6, 6-1 lo spagnolo Jaume Munar dopo una battaglia di due ore e 40'. Sabato affronterà uno tra Korda e Paul, a caccia del quarto titolo in carriera. La finale in diretta su Sky Sport Uno alle 15.15

Marco Cecchinato vola in finale all'Emilia Romagna Open, nuovo ATP 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa del President Tennis Club di Montechiarugolo (Parma) e che Sky Sport sta trasmettendo in diretta. Il 28enne palermitano, n.104 del ranking, in tabellone con una wild card, ha battuto 7-6, 1-6, 6-1 lo spagnolo Jaume Munar, n.80 del ranking. Per il semifinalista del Roland Garros 2018, che tornerà dalla prossima settimana a ridosso dei primi 90 del ranking, si tratta della quinta finale in carriera, la prima della stagione e la seconda consecutiva in Italia dopo quella persa lo scorso anno a Pula. L'azzurro andrà a caccia del quarto titolo dopo Budapest, Umago e Buenos Aires. Troverà il vincente del derby americano tra Sebastian Korda, 23enne di Bradenton, n.63 del ranking, e Tommy Paul, 24enne di Voorhees, New Jersey, n.55 ATP e sesto favorito del seeding.