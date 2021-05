Non sbaglia Fabio Fognini, che si qualifica agevolmente per il 2° turno del Roland Garros. Alla 14a partecipazione sul rosso parigino, dove vanta come miglior risultato i quarti del 2011, il 34enne di Arma di Taggia, n.29 del ranking e 27 del seeding, ha battuto sul Suzanne Lenglen la wild card di casa Gregoire Barrere, n.122 ATP. Partita che è stata in equilibrio solo nel primo set e sul finale del terzo, come dimostrano i parziali di 6-4, 6-1, 6-4 in poco più di due ore di gioco. Fognini affronterà al secondo turno uno tra l'ungherese Fucsovics e il francese Simon.