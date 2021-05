Roger Federer torna 487 giorni dopo in uno Slam e lo fa a modo suo, con una vittoria sprint in appena un'ora e mezza. Lo svizzero, che aveva assaporato l'ultima volta la terra rossa del Roland Garros due anni fa, ha fatto il suo debutto sul Philippe Chatrier battendo al 1° turno l’uzbeko Denis Istomin, n° 204 del mondo. 6-2, 6-4, 6-3 i parziali per lo svizzero, ottava testa di serie del seeding, al quarto match in stagione e al secondo successo dopo quello di Doha. Nonostante il lunghissimo stop (quattro match giocati negli ultimi 16 mesi), Federer ha fatto vedere alcune magie del suo repertorio, strappando applausi a scena aperta al pubblico del Centrale e non concedendo nemmeno una palla break: per lui il record di vittorie consecutive al debutto in uno Slam sale a 64 (ultima eliminazione a Wimbledon 2003). Roger, alla 71^ vittoria al Roland Garros, sfiderà al 2° turno uno tra Cilic (sarebbe la riedizione della finale di Wimbledon 2018) e la wild-card francese Rinderknech.