Roland Garros, 3° turno: Fognini-Delbonis LIVE

Sul Suzanne Lenglen Fabio Fognini è sotto di un set contro l'argentino Federico Delbonis (n. 51 al mondo). Chi vince si qualifica per gli ottavi. Domani toccherà a Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, gli altri italiani ancora in corsa a Parigi

I precedenti

Si tratta dell’ottava sfida fra Fognini e Delbonis. Il bilancio prima di oggi è di 5 vittorie per l’italiano (l’ultima nel 2019 proprio a Parigi) e 2 sconfitte (nel torneo di Buenos Aires e in Coppa Davis)

Il cammino di Fognini a Parigi

Nel primo turno aveva eliminato in tre set il francese Grégoire Barrère (6-4, 6-1, 6-4) e nel secondo l’ungherese Márton Fucsovics (7-6, 6-1, 6-2). Fognini è inserito nella parte bassa del tabellone (per capirsci dove c’è la testa di Serie numero 2), e non in quella alta dove invece sono tutti gli altri italiani ancora in corsa: nella parte alta del tabellone, ci sono sia Nadal, che Djokovic e Federer. Se i pronostici dovesdsero essere rispettati, lunedì potremmo assistere a queste tre sfide: Berrettini-Federer, Musetti-Djokovic e Sinner-Nadal…

Chi vince sfiderà…

Uno tra il norvegese Ruud, testa di serie numero 15 del torneo, e lo spagnolo Davidovic Fokina