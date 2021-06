Il colpo del torneo è di Musetti: che magia! VIDEO

Protagonista nel derby tutto italiano vinto al 5° set contro Cecchinato, il 19enne di Carrara regala una prodezza che si candida come punto più spettacolare del torneo. Un colpo da maestro per Lorenzo, passante imprendibile colpendo la pallina dietro la schiena. Pubblico sbalordito e applausi per il talento azzurro, autore di una magia da vedere e rivedere

