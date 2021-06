3° game: Djokovic salva una palla break, Berrettini sotto 1-2

Djokovic parte sotto anche in questo game (0-15) causa un errore in manovra, rimediato con un gran dritto. Berrettini gioca alla 'Sonego', con tante variazioni che mettono in difficoltà il serbo, costretto ancora al 30 pari. Un altro errore di Nole regala la seconda palla break del match, annullata con servizio-dritto. Poi un ace e un gratuito di Matteo concedono il game a un Djokovic non esattamente in controllo del match