Rafa Nadal in semifinale al Roland Garros per la 14^ volta: lo spagnolo lascia un set (dopo 36 vinti consecutivamente) all'argentino Schwartzman, battuto 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Alle 20 Berrettini-Djokovic, tutto in diretta su Eurosport 1 (canali 210 Sky) e sul nostro sito. Donne, eliminata la campionessa in carica Swiatek

Rafa Nadal vola in semifinale del Roland Garros per la 14^ volta in carriera. Battuto nei quarti l'argentino Diego Schwartzman. La terza testa di serie del torneo prosegue la sua corsa verso il 14° titolo grazie al 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 che porta il record a Parigi a 105-2. Primo set chiuso in tre quarti d'ora da Rafa, che dopo il break nel sesto game, perde la battuta nel gioco seguente, ma si rifa subito dopo per il 6-3. Nadal va sotto nel secondo parziale 0-3, rimonta ma perde la battuta nel 10° gioco, cedendo 6-4: si interrompe a 36 la striscia di set vinti a Parigi dal maiorchino (l'ultimo perso nella finale 2019 con Thiem). Salvo così il record di 41 di Borg. Nadal non è nella sua miglior giornata, ma sale di livello nel momento decisivo del 3° set: break nel 9° game e chiusura per 6-4. Il maiorchino resta con le marce alte anche nel 4° set, piazzando un triplo break che gli permette di chiudere i conti 6-0 in due ore e 45': venerdì sfiderà in semifinale il vincente del match tra Berrettini e Djokovic. Nella parte bassa del tabellone si affronteranno Tsitsipas e Zverev.