Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del Roland Garros: battuto Sascha Zverev in cinque set. In campo ora sullo Chatrier Djokovic e Nadal, che si sfidano per la 58° volta in carriera: riuscirà Nole a fermare la corsa di Rafa verso il 14° titolo a Parigi? Lo spagnolo vince il primo set 6-3. Il match in diretta su Eurosport 1, canale Sky 210

Stefanos Tsitsipas è in finale al Roland Garros: il greco, numero 5 del mondo, ha battuto Alexander Zverev con i parziali di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 dopo tre ore e 37' di gioco. Al quarto tentativo, il numero 1 della Race to Torino riesce a conquistare la sua prima finale in uno Slam. Primo set deciso da un break in apertura di Tsitsipas, che si trascina fino al 6-3 finale. Zverev sale presto 3-0 nel secondo parziale, ma subisce tre break e sei giochi consecutivi per il nuovo 6-3. Anche nel terzo set il tedesco parte davanti e sopra di un break: questa volta respinge gli attacchi del greco, chiude 6-4 e allunga il match. Tsitsipas ha un passaggio a vuoto e perde anche il servizio inaugurale del quarto set, decisivo per il 6-4 con cui Sascha trascina il rivale al quinto set. Qui il greco ritrova il dritto perduto e piazza il break nel quarto game: basta quello per chiudere i conti e volare in finale. Stefanos, he domenica avrà 22 anni e 305 giorni, punta a diventare il campione Slam più giovane da Juan Martin Del Potro che aveva 20 anni e 355 giorni quando vinse gli US Open 2009.