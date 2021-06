Andy Murray e Venus Williams saranno al via dal prossimo 28 giugno al torneo di Wimbledon: ai due ex campioni è stata concessa una wild-card. Ufficiale la disputa delle due finali a capienza piena, mentre nel resto del torneo si viaggerà al 50% di pubblico presente sulle tribune. Niente 'ballot' per i preziosi biglietti, che si acquisteranno online dietro presentazione di certificato vaccinale o tampone negativo

Andy Murray e Venus Williams parteciperanno al prossimo torneo di Wimbledon (al via dal 28 giugno e in diretta su Sky Sport) grazie a una wild card. Il tennista scozzese, 34 anni, sceso al numero 124 del mondo per via di cronici e persistenti problemi al'anca, ha vinto due volte il torneo londinese, nel 2013 e nel 2016. Giovedì 'Sir' Andy sarà impegnato negli ottavi del Queen's contro Matteo Berrettini. La più grande delle sorelle Williams, 40 anni, numero 103 delle classifiche Wta, potrà così partecipare al suo 90° torneo del Grande Slam. In carriera, Williams ha vinto ben 5 edizioni del più importante torneo del circuito sull'erba, anche se l'ultimo ormai 13 anni fa (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Tra le altre wild-card già annunciate anche il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, classe 2003.