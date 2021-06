Dieci highlights al giorno disponibili OnDemand su SkyQ

Quest’anno, per la prima volta, si potranno avere comodamente a portata di telecomando e OnDemand gli highlights dei dieci match più importanti di ogni giornata di gioco di Wimbledon. Gli highlights saranno messi in evidenza nell’homepage di SkyQ, così come nella sezione Sport&Calcio, in cui saranno raggruppati per tutta la durata del torneo. Gli highlights saranno visibili anche sul sito di Sky Sport e sull'app.