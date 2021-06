Esce subito di scena Jannik Sinner a Wimbledon: la 19esima testa di serie cede in rimonta all'ungherese Fucsovics. Ottimo esordio di Andreas Seppi, che vola al 2° turno dopo aver battuto il portoghese Sousa. Eliminato anche Cecchinato. Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Esordio amaro per Jannik Sinner a Wimbledon, terzo Slam della stagione. L'azzurro, al primo match ufficiale sull'erba di Londra, è stato battuto in rimonta dall'ungherese Marton Fucsovics, numero 48 del mondo. Fuori anche Marco Cecchinato, che cede in tre set alla wild card britannica Liam Broady. Avanti invece l'eterno Andreas Seppi, che al 64° Slam consecutivo (65° complessivo) vola al 2° turno dopo aver battuto il portoghese Sousa: il 37enne di Caldaro affronterà ora lo statunitense Denis Kudla, n.114 ATP, (uno pari il bilancio dei precedenti), con vista su un possibile scontro con Novak Djokovic.