Su Sky si accende Sky Sport Tennis sul canale 205

Wimbledon è l'occasione del lancio del canale dedicato al tennis, Sky Sport Tennis, tasto 205 del telecomando. Saranno in totale fino a 9 i canali dedicati ai Championships, necessari per coprire circa 400 ore di incontri in diretta. E non è tutto, perché grazie allo Split Screen sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon. Lo Split Screen è accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite. LA GUIDA TV