Seconda giornata a Wimbledon , terzo torneo dello Slam in corso sui campi in erba dell'All England Club.

Fognini non sbaglia con Ramos Vinolas

Fabio Fognini raggiunge al 2° turno Andreas Seppi. Il 34enne di Arma di Taggia, n.31 del ranking e 26 del seeding, ha chiuso la pratica con lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.39 ATP, dopo la sospensione per oscurità di lunedì sera al termine del secondo set. Per Fognini è la dodicesima presenza al Major britannico dove non è mai andato oltre il terzo turno, raggiunto peraltro in cinque occasioni (le ultime tre consecutive): cercherà di eguagliare il suo miglior risultato battendo uno tra Cuevas e Djere. Mercoledì grande attesa per Matteo Berrettini, n.9 del ranking e 7 del seeding, che debutta contro l’argentino Guido Pella, n.59 ATP, mai affrontato in carriera.