Secondo giorno a Wimbledon, con ben sette italiani in campo: si parte con Fognini, avanti due set a zero contro Ramos Vinolas nel match sospeso lunedì per oscurità (diretta Sky Sport Tennis). Debutto per Sonego, Musetti, Mager, Caruso e Trevisan, Paolini tra le donne. Nel pomeriggio esordio sul Centrale per Roger Federer (diretta Sky Sport Arena). Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE - GUIDA TV