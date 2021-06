Nick Kyrgios non si smentisce e prima della ripresa del match con Humbert confida la sua principale ambizione: "Sono stanco, non vedo l'ora che il match sia finito. Vorrei bere una birra e andare al pub, ma troverei metà dei giornalisti". L'australiano, al ritorno in campo dopo un lungo stop, ha poi battuto il francese 9-7 al quinto set: al 2° turno affronterà l'italiano Gianluca Mager

