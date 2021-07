Roger Federer 'pizzicato' dalle telecamere mentre inganna il tempo in vista del match che chiuderà il programma sul Centrale contro Gasquet: il Re è impegnato in un'intensa partita a carte con i suoi due coach, Ivan Ljubičić e Severin Luthi. Wimbledon in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

LA 4^ GIORNATA LIVE - RISULTATI LIVE