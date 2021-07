Sarà un Manic Monday a forte tinte azzurre: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sono qualificati per gli ottavi di Wimbledon, battendo in tre set Bedene e Duckworth. Era dal 1955 che due azzurri non entravano nella seconda settimana di Wimbledon. Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati RISULTATI LIVE - LA SESTA GIORNATA Condividi:

Sabato storico per il tennis italiano a Londra: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si qualificano per gli ottavi di Wimbledon, diventando i primi azzurri a centrare questa impresa nell'Era Open. In generale, era dal 1955 che due italiani non accedevano alla seconda settimana del Championships. Lunedì sarà un Manic Monday da ricordare, tutto da seguire in diretta su Sky Sport.

Berrettini batte Bedene: ora la sfida a Ivashka Per la seconda volta consecutiva Matteo Berrettini è al 4° turno sui prati londinesi. Il 25enne romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, ha sconfitto con un triplo 6-4 in un’ora e 41 minuti di partita, lo sloveno Aljaz Bedene, n.64 del ranking. Berrettini,alla terza partecipazione ai “The Championships” dove aveva già raggiunto gli ottavi nel 2019 sconfitto da Federer, partirà da favorito lunedì contro il bielorusso Ilya Ivashka, n.79 ATP, già sconfitto nei quarti del challenger di Portorose nel 2017. Per il 27enne di Minsk è la prima presenza nel main draw dello Slam londinese (la quarta complessiva).

Sonego batte Duckworth: ora sfida a Federer Lorenzo Sonego mai così avanti a Wimbledon. Il 25enne torinese, n.27 del ranking e 23 del seeding, si è sbarazzato in un’ora e 47 minuti di partita, dell’australiano James Duckworth, n.91 del ranking. Il piemontese, alla terza partecipazione ai Championships dove non era mai andato oltre al 1° turno, troverà lo svizzero Roger Federer, n.8 del ranking e 6 del seeding, in bacheca già otto trofei di Wimbledon. Per lui è pronto, con ogni probabilità, il debutto sul Centrale. Uno il precedente, al Roland Garros 2019, vinto in tre set dal Maestro.

Le statistiche degli italiani a Wimbledon E' la terza edizione nella storia di Wimbledon con 2 italiani negli ottavi a Wimbledon dopo il 1949 (Giovanni Cucelli e Rolando del Bello) e 1955 (Pietrangeli e Giuseppe Merlo)

dopo il 1949 (Giovanni Cucelli e Rolando del Bello) e 1955 (Pietrangeli e Giuseppe Merlo) E' il 4° Slam di fila in cui abbiamo almeno 2 italiani nella seconda settimana

Matteo Berrettini è il 3° italiano di sempre a raggiungere più di un ottavo di finale a Wimbledon dopo Nicola Pietrangeli (1955-56, 1958, 1960 e 1965) e Orlando Sirola (1959 e 1962). E' il primo a farcela nell'Era Open

dopo Nicola Pietrangeli (1955-56, 1958, 1960 e 1965) e Orlando Sirola (1959 e 1962). E' il primo a farcela nell'Era Open Lorenzo Sonego per la prima volta negli ottavi di finale di Wimbledon. 2° ottavo di finale Slam in carriera dopo il RG 2020

Matteo Berrettini, 3° ottavo in uno Slam in stagione, il 6° in carriera (Statistiche da Twitter @GeorgeSpalluto)