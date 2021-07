Novak Djokovic facile ai quarti di finale di Wimbledon: il cileno Garin, 17^ testa di serie del seeding, viene spazzato via in tre set con soli 8 games concessi. Avanti anche Shapovalov e Khachanov, fuori Rublev. Donne, vittorie per Barty, Sabalenka e Jabeur. Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Tutto semplice per Novak Djokovic, che accede ai quarti di finale di Wimbledon per la 12^ volta, la 50^ a livello Slam . Il campione in carica ha lasciato la miseria di otto giochi al malcapitato Christian Garin , 17^ testa di serie del seeding. Il serbo, n°1 del mondo, sfiderà per un posto in semifinale all'ungherese Fucsovics , che ha superato a sorpresa la quinta testa di serie, il russo Rublev . Avanti anche Shapovalov e Khachanov .

I risultati degli ottavi di finale

[1] N. Djokovic vs [17] C. Garin 6-2, 6-4, 6-2

[6] R. Federer vs [23] L. Sonego

[16] F. Auger-Aliassime vs [4] A. Zverev LIVE

M. Fucsovics vs [5] A. Rublev 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3

[14] H. Hurkacz vs [2] D. Medvedev

[10] D. Shapovalov vs [8] R. Bautista Agut 6-1, 6-3, 7-5

[7] M. Berrettini vs I. Ivashka 6-4, 6-3, 6-1

[25] K. Khachanov vs S. Korda 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8