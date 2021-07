Sarà Hubert Hurkacz l'avversario di Roger Federer nei quarti di finale di Wimbledon: il polacco ha battuto in cinque set il n°2 del mondo, Daniil Medvedev, nella prosecuzione del match interrotto lunedì sera a causa della pioggia. Nello stesso spicchio di tabellone l'altro quarto Berrettini-Auger-Aliassime. Mercoledì tutti i match in diretta su Sky Sport

Hubert Hurkacz ferma la corsa a Wimbledon del numero 2 del mondo, Daniil Medvedev . Il polacco, 18 del ranking e campione al Masters di Miami, ha battuto il russo in cinque set nella prosecuzione del match interrotto lunedì sera a metà del quarto a causa della pioggia. Hurkacz sfiderà così nei primi quarti di finale Slam della carriera Sua Maestà Roger Federer , nello spicchio di tabellone che comprende anche il nostro Matteo Berrettini . Tutti i match in diretta mercoledì su Sky Sport .

I risultati dei quarti di finale femminili

O. Jabeur (TUN) vs A. Sabalenka (BLR)

A. Barty (AUS) vs A. Tomljanovic (AUS)

Ka. Pliskova (CZE) vs V. Golubic (SUI) 6-2, 6-2

K. Muchova (CZE) vs A. Kerber (GER)